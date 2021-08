Suisse – Pascal Broulis ne briguera pas un cinquième mandat au gouvernement Le conseiller d’État vaudois Pascal Broulis a mis fin à un long suspense. Le ministre PLR des finances a annoncé dans la presse qu’il ne se représentera pas aux élections cantonales de mars prochain. Il quittera ainsi le gouvernement après 20 ans de fonction.

Le conseiller d’État vaudois Pascal Broulis siège au gouvernement depuis 20 ans. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) a annoncé en exclusivité au journal du Nord vaudois «La Région» sa décision de ne pas solliciter un 5e mandat au Conseil d’État. «J’annonce mon retrait pour juin 2022», affirme-t-il, cité dans un article publié jeudi peu après minuit sur le site du journal.

«C’est une décision prise depuis très longtemps, partagée en famille. C’est le fruit d’une réflexion calme et posée», ajoute le grand argentier. «Il est temps de passer la main», poursuit-il, pragmatique. «Mais je vais continuer de faire mon travail avec enthousiasme jusqu’à la fin de mon mandat. L’enthousiasme que j’avais à ma première candidature est resté intact.»

Sa décision était très attendue, d’autant que son collègue Philippe Leuba a annoncé jeudi qu’il ne rempilait pas pour un quatrième mandat. Les deux ministres sortants avaient jusqu’au 20 août pour déclarer s’ils se représentaient ou non.

Deux candidats déclarés

Les autres candidats PLR ont jusqu’au 27 août pour exprimer leur intérêt. La ministre sortante Christelle Luisier et le député Sergei Aschwanden sont pour l’instant les seuls candidats déclarés. Le parti devrait certainement partir avec un ticket à trois.

Parmi les autres papables les plus souvent cités: la conseillère nationale Isabelle Moret, le conseiller national et ancien syndic d’Aigle Frédéric Borloz ainsi que le député Alexandre Berthoud. Ces deux derniers ont dit à Keystone-ATS être intéressés et réfléchir encore.

Le parti se réunira ensuite en congrès le 22 septembre pour entériner les candidatures. Il entend aussi modifier ses statuts pour limiter la présence d’un élu PLR au gouvernement cantonal à quinze ans maximum, soit trois mandats.

ATS

