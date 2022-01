Philosophie et littérature – Pascal Bruckner: «La montagne représente pour moi un dieu incarné»

Philosophe, essayiste et romancier français, né à Paris en 1948. Auteur d’une trentaine d’ouvrages. A reçu le prix Médicis de l’essai et le prix Renaudot.

Vous publiez un essai où vous apparaissez sous un jour nouveau, escaladant des rochers, vous hissant sur des cimes. Quelle sorte de grimpeur êtes-vous?

Un grimpeur lambda, vraiment basique, sans aptitude particulière. Sur une paroi, je regarde mes prises, je vais lentement, à mon rythme: je musarde parce que je ne peux pas faire autrement. J’avais pratiqué un peu la varappe à l’adolescence. Puis j’y suis revenu vers l’âge de 40 ans et je n’ai pas arrêté depuis lors. Je suis donc un montagnard tardif, mais je ne manque pas de souffle et je suis tenace sur la pente. À Paris, j’habite un cinquième étage et j’aime prendre l’escalier: ça me donne l’impression de me préparer pour la saison prochaine.