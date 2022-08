Rencontre aux Diablerets – Pascal Bruckner vit la montagne comme pied de nez à la mort Dans son dernier essai sur la montagne, le romancier français profite de donner quelques coups de griffe à l’époque. Sa veine polémiste brûle toujours ardemment. Stéphanie Arboit

Pour son livre «Dans l’amitié d’une montagne», le romancier et essayiste français Pascal Bruckner a reçu un prix du Festival international du film alpin des Diablerets (Fifad). Vanessa Cardoso

Malgré sa chevelure façon crinière argentée, on ne sent pas le grand fauve polémiste prêt à rugir. Pascal Bruckner arrive détendu, mains dans les poches, sans rien faire paraître de sa contrariété: il aurait souhaité faire un saut du côté de Chamonix, qu’il aime tant, et où il pratique le «haut pays». La météo en a décidé autrement. «Encore récemment, j’y étais avec ma fille. Nous faisons ensemble des itinéraires faciles, car elle n’aime pas prendre des risques et je ne voudrais pas être le père indigne qui la met en danger. Le temps était sublime. Mais maintenant, il faut que la nature reprenne ses droits et qu’il pleuve.»