Votations du 13 juin – Pascal Couchepin marche pour la loi CO2 L’ex-conseiller fédéral est l’une des vedettes surprise d’une campagne menée par l’Alliance climatique suisse, qui regroupe le WWF, Slow Food, Amnesty et Greenpeace, mais aussi des associations religieuses. Jocelyn Rochat Le matin dimanche

Dès lundi, Pascal Couchepin sera l’ambassadeur surprise de l’Alliance climatique suisse. DR

Devine qui se manifeste pour le climat. Dès lundi, Pascal Couchepin sera l’ambassadeur surprise de l’Alliance climatique suisse, pour appeler à la mobilisation en faveur de la loi sur le CO 2 , qui sera soumise au vote le 13 juin. Avec la clown Gardi Hutter et l’acteur et Carlos Leal, mais aussi de nombreuses autres «voix éminentes de la société civile», l’ex-conseiller fédéral entre en campagne virtuelle sous la bannière GenerationsForFuture.

Changement d’avis?

À l’origine de cette initiative, on trouve l’Alliance climatique suisse qui existe depuis 2004 et qui regroupe plus de 100 organisations aussi diverses que le WWF, Slow Food CH, Pro Vélo, de nombreux groupes religieux catholiques, évangéliques et réformés, mais encore Pain pour le prochain, Action de carême, Amnesty ou Greenpeace. Bref, un rassemblement hétéroclite qui rappelle cette alliance d’ONG qui a presque permis à l’initiative pour des multinationales responsables de convaincre les Suisses en novembre 2020.