Interview cinéma – Pascal Greggory: «Bien dirigé, un acteur doit pouvoir tout faire» Dans «Un beau matin», il incarne avec un talent fou un père atteint d’une maladie dégénérative. Rencontre avec le plus rohmerien des comédiens. Pascal Gavillet

Pascal Greggory, comédien dans «Un beau matin», film sur la fin de vie. «Je n’ai pas voulu rencontrer des gens atteints de l’alzheimer. L’expérience de ma propre vie m’a suffi pour imaginer ce que j’aurais pu devenir.» STEEVE IUNCKER GOMEZ

Une carrière aussi riche au cinéma qu’au théâtre, un partenariat durable avec un Patrice Chéreau qui partagea sa vie, et aujourd’hui, un nouveau défi, celui d’incarner, dans «Un beau matin», un homme qui va mourir, perd la mémoire et ne reconnaît presque plus les siens. Rencontre avec un comédien d’exception.