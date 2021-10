Rencontre d’un journaliste devenu vigneron – Pascal Thurre, sur les traces de Dieu et de l’histoire du Valais À 94 ans, l’ancien journaliste, correspondant fameux de son canton, infatigable promoteur de l’héroïsme de Farinet, accompagne la sortie d’un livre racontant son itinéraire marqué par la curiosité, les farces, et cette terre natale qu’il n’a jamais cessé de célébrer. Christophe Passer

Sion, le 22 octobre 2021, Pascal Thurre, journaliste, créateur de la vigne à Farinet Sedrik Nemeth

Il se mettait derrière papa. Il regardait au sol, dans les flaques, la boue ou la neige, l’herbe écrasée. Il essayait ensuite de marcher exactement dans les empreintes laissées par son père. «À l’école, le régent m’avait dit que pour ressembler à quelqu’un, il fallait se mettre dans ses traces.» Il suivait ce conseil à la lettre, appliqué. Il n’eut pas le temps de le faire trop longtemps. On était un peu avant la guerre. Papa, Fernand Thurre, président de Saillon, meurt en 1941, à 42 ans, emporté par la fatigue et la tuberculose que l’on soignait alors si mal. Lui, Pascal Thurre, allait sur ses 14 ans. Il dit: «Il me manque», au présent. Le temps n’efface rien.