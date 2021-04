Reconversion au sommet – Pascal Zuberbühler: «Les critiques envers la FIFA m’énervent» Depuis novembre 2017, l’ancien gardien de la Nati œuvre pour la puissante Fédération internationale de football. Jusqu’à intégrer la «garde rapprochée» du président Gianni Infantino. Emile Perrin

Pascal Zuberbühler avec Gianni Infantino. L’ancien gardien de la Nati est devenu très proche du président de la FIFA. Le Thurgovien fait partie des techniciens qui œuvrent à la mise en place du programme de développement du football .

Le poids des ans ne semble pas avoir de prise sur Pascal Zuberbühler. Tout juste une barbe devenue poivre et sel vient confirmer que le temps passe. Pour le reste, «Zubi» reste «Zubi».

«Je me réveille tous les matins avec le plein d’énergie. Et c’est avec un immense plaisir que je me rends au travail. À 50 ans, j’ai la chance d’être toujours actif dans le monde du football. Ma famille (ndlr: il est père de jumeaux de bientôt 7 ans) se porte bien et j’ai la possibilité de participer au développement de mon sport au niveau mondial. C’est un vrai privilège. Un luxe que tout le monde n’a pas. Que pourrais-je demander de plus?»