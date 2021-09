C’est vous qui le dites 10 septembre - Pass Covid, drame de Morges, études genre, Moudon

Pass Covid

Ce n’est pas dans notre mentalité

Permettez-moi de donner mon ressenti suite à la décision du Conseil fédéral d’étendre le pass Covid aux restaurants. Je suis simplement outré de ce coup de couteau dans le dos dont nous nous serions passés. Nous avons perdu 50% de nos places pour appliquer la distanciation. Gel, SocialPass et j’en passe, et maintenant on doit jouer au gendarme.

Je suis en cuisine, mes employés vont devoir demander les papiers pour contrôler les identités ou engager encore une personne pour le faire, avec quoi on va les payer? Sélectionner la clientèle dans la restauration n’est pas dans notre mentalité. D’être mis au même diapason que les clubs, bars et j’en passe n’est pas tolérable. Je suis à la retraite mais je continue car j’aime ce que je fais. Si nous avons encore une nouvelle baisse, cette fois-ci j’arrête et j’aurai trois employés au chômage. Je ne suis pas fier de nos autorités. Simplement dégoûté.