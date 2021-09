Extension des mesures Covid – Pass sanitaire au bistrot, les réactions sont mitigées Les tenanciers des établissements visités se plient à la loi bon gré mal gré. La clientèle est plutôt favorable à la mesure. Yves Merz

Ce lundi matin, au restaurant l’Écu vaudois à Begnins, le gérant Valter Soster était prêt pour scanner le certificat Covid de sa clientèle. Yves Merz

Ce lundi matin, à l’heure du café, la douce température incite les gens à s’installer sur les terrasses. Tant mieux puisque le pass sanitaire n’y est pas obligatoire. Il y a une ambiance de «comme avant». Mais quand on interroge les tenanciers, ce 13 septembre 2021 n’est pas du tout un jour comme les autres. Avec l’extension du certificat Covid obligatoire dans les cafés-restaurants, on craint les complications au moment du contrôle, et une probable baisse d’affluence. Du côté des rares clients assis à l’intérieur, donc en possession du pass, on se montre plutôt favorable à cette mesure, avec quelques réserves.