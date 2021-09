C’est vous qui le dites 21 septembre - Pass sanitaire, mariage pour tous, École Pestalozzi

Pass sanitaire

Où est la cohérence?

Je suis pour le moins perplexe devant l’incohérence et l’hypocrisie de nos autorités. Depuis l’ouverture des cinémas le 20 avril, j’y suis allée 32 fois, quelques fois au théâtre, plusieurs fois aux musées et une trentaine de fois dans des tea-rooms ou restaurants.

Et toujours «suivie à la trace». Jamais je n’ai reçu le moindre message me demandant de me mettre en quarantaine parce que j’aurais été un cas contact.

Et maintenant, parce que je ne suis pas vaccinée et que je ne compte pas me faire tester à tout bout de champ, je ne pourrai plus fréquenter ces endroits, alors que l’on peut continuer d’aller dans les grandes surfaces, dans les transports publics (encore heureux) et à l’église… et que nos parlementaires peuvent siéger sans pass sanitaire…