Démantèlement de la raffinerie de Collombey – Passage de poids lourds à Illarsaz? Non, merci Des habitants ne souhaitent pas que les camions qui transporteront les éléments démantelés de la raffinerie Tamoil traversent leur village. Tractations en cours pour emprunter une autre route. Christophe Boillat

Chantal Dervey – 24 heures La raffinerie Tamoil de Collombey-Muraz sera prochainement démontée. Les travaux devraient durer quatre ans. Chantal Dervey – 24 heures Chantal Dervey – 24 heures 1 / 4

Le chantier du démontage des gigantesques installations de la raffinerie Tamoil de Collombey (VS) est provisoirement retardé par une opposition collective. Elle fait suite aux deux mises à l’enquête diligentées récemment pour délivrer des permis de construire – en l’occurrence ici de démolir. À l’arrêt depuis janvier 2015, la raffinerie commencera normalement à être démontée cette année. Selon Stéphane Trachsler, dirigeant de l’entreprise Tamoil dont le siège suisse est à Genève: «Le démantèlement total devrait durer quatre ans et non cinq comme annoncé précédemment.»