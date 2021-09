Éditorial - Passeport pour l’inconnu

Afficher plus Joëlle Fabre, rédactrice en chef adjointe

Depuis le 25 février 2020, date du premier cas confirmé de Covid-19 en Suisse, notre faculté d’adaptation n’a cessé d’être mise à l’épreuve. On a connu le confinement, les écoles fermées, les rideaux baissés, les rues désertes. On s’est habitués à vivre sans contact, à se parler par écrans interposés, à slalomer entre les rubalises, à faire le pied de grue.

On a banni la poignée de main, le sourire, les trois bises et les embrassades. Tous les codes de la vie en société ont été chamboulés, revus et corrigés semaine après semaine par les autorités au gré de l’évolution de la pandémie et des avancées scientifiques. On a râlé, on s’est pliés.

Dans ce contexte liberticide, l’arrivée tant fantasmée du vaccin n’a pas eu l’effet escompté. Bizarrement, alors que ce graal était censé nous affranchir des contraintes sanitaires aussi sûrement qu’il allait nous protéger contre le virus, ses variants et la saturation des hôpitaux, à peine plus de 52% de la population suisse est aujourd’hui totalement vaccinée.

«Parmi les 48% de non-vaccinés, quelle est la part d’irréductibles qui refusent la piqûre libératrice au nom de la liberté individuelle?»

Parmi les 48% restants, quelle est la part d’irréductibles qui refusent la piqûre libératrice au nom de la liberté individuelle? Combien sont-ils, les antivaccins convaincus? Cette ligne manque dans les statistiques, mais nous serons vite fixés.

Car ce lundi, la donne sanitaire a changé une fois de plus. L’étau s’est resserré sur l’ensemble des non-vaccinés avec l’entrée en vigueur de l’obligation du pass sanitaire dans les bistrots, les musées, les salles de sport et de spectacle. Une pression qui sera renforcée par la fin imminente de la gratuité des tests payants.

Pour l’heure, c’est surtout un passeport vers l’inconnu qui nous est imposé. Avouons que tout cela fait un peu peur. Se faire traiter de «nazi» pour n’avoir pas critiqué assez fort les dernières directives du Conseil fédéral?

C’est ce qui vient d’arriver à Gilles Meystre, le président de GastroVaud, tandis que son homologue thurgovien a trouvé une pieuvre morte et des pieds de porcs dans son restaurant barbouillé de sang.

Les fronts vont-ils se durcir, un élan de contestation va-t-il mettre le pays à feu et à sang? Ici comme en France ou en Italie, les réseaux d’incitation à la haine semblent monter en puissance.

Parions sur leur essoufflement et croisons les doigts pour que les indécis, une fois pesés le pour et le contre, refusent d’être assimilés à ces mouvements extrémistes et relèvent tranquillement leur manche.

