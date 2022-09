Sortir ce week-end – Passer sa nuit au(x) musée(s) La manifestation lausannoise s’impose samedi parmi une offre du week-end où se croisent musique, théâtre et littérature. La rédaction

En parallèle à la Nuit des musées, les galeristes Antoine Reszler et Fabienne Levy et ont invité une vingtaine de leurs confrères à faire œuvre commune dans une expo éphémère à l’Alpha Palmiers de Lausanne. Chantal Dervey

Nuit des musées

Les musées de Lausanne et de Pully sont à la fête, samedi 24 septembre de 14 h à 2 h. Au programme de l’édition 2022 de la Nuit des musées, plus d’une centaine d’animations.

Nos propositions:

- Plusieurs musées ont trouvé un nouvel écrin, ces derniers mois. Pourquoi ne pas aller à la découverte de Photo Élysée et du mudac sur le site de Plateforme 10, près de la gare? Ou visiter le Musée de l’immigration installé à la rue Saint-Martin 36? À voir: une série de portraits d’ouvriers ayant œuvré pour la construction du MHL ou du MCBA.

- Partir en balade à la découverte des mystères des graffitis sur la friche de Malley, avec la Ferme des Tilleuls; rêver sous les aurores boréales à Rumine avec «Méditez dans la nuit arctique» ou simplement se laisser entraîner dans l’un des parcours sur mesure – il y en a plus de 20 – imaginés pour l’occasion, en musique, à pied ou à vélo, avec les papilles ou en famille.

- Une gigantesque battle de silent party se tiendra jusqu’à 4 h, avec derrière les platines un représentant de chaque musée partenaire.

Onomatopées à Nyon

- Trois interprètes et une immense bouche-marionnette déclament leur «Zang Boum Tuut KIDS», dans un cabaret laboratoire aux accents surréalistes orchestré par Valerio Scamuffa et la Cie LaScam. À l’affiche jusqu’à dimanche à l’Usine à Gaz, à Nyon. Dès 5 ans.

Lhermitte sérieux

- Seul en scène, Thierry Lhermitte incarne tous les personnages de l’histoire bouleversante de Simon Wiesenthal, survivant de la Shoah et chasseur de nazis, dans «Fleurs de Soleil». Un spectacle sur le pardon à voir dimanche au Crochetan, à Monthey, puis le 3 novembre à Beausobre, à Morges.

Septembre musical

@https://www.septembremusical.ch/

- Le festival de musique Montreux-Vevey fait la part belle aux jeunes. Dans le cadre du programme gratuit, des élèves du Conservatoire de Vevey Riviera âgés de 8 à 18 ans ont été sélectionnés pour se produire dans un lieu très rarement ouvert au public, le hall central du siège de Nestlé.

Fracanaüm rugit

- La saison de créations sonores Fracanaüm à Lausanne investit pour deux jours la salle Paderewski avec des propositions à cheval entre la création collective, la performance et l’audiovisuel. On y découvrira l’énergie de l’Hyper Duo (Gilles Grimaître, Julien Mégroz), les chansons auvergnates bricolées de Sourdure, alias Ernest Bergez, et l’électro contemplative de Noémi Büchi.

Pascal Rogé

- Pianiste français de grande classe, Pascal Rogé est l’invité de la série de concerts Artémont pour un «petit voyage en musique française» à deux et à quatre mains avec sa compagne Barbara Binet. Satie, Debussy, Fauré et Ravel sont au menu.

Miroirs d’Oh

Lalie S. Pascual

- La nature se met vraiment dans tous ses états pour la double exposition du château de la Roche à Ollon. «Miroirs d’Oh» conjugue les travaux de la photographe Donna Stevens, qui magnifient sa sauvage beauté alors qu’elle infuse, réenchantée, dans les collages et impressions numériques de Lalie S. Pascual. Une balade au cœur du mystère.

Appréderis intrigue

- «C’est le regard qui crée la réalité!» Investi de ce credo, l’artiste Richard Appréderis, basé à Puidoux, propose une sélection de ses œuvres à la Galerie Edouard Roch à Ballens. Ce samedi (14 h), des textes des poètes qui l’inspirent – Baudelaire, Prévert, Verlaine – seront dits par Jean-Pierre Dorian.

Loup y es-tu?

- La manifestation «L’écriture des lieux» tisse, le temps d’un week-end, des liens entre nature et littérature à la Fondation Michalski à Montricher. Après l’animalité en général, elle s’intéresse cette année au loup sous tous ses aspects, dans un programme alliant tables rondes, conférences ou balades, né d’un échange avec ShanjuLab à Gimel. Avec notamment la metteuse en scène Mathilde Aubineau, l’écrivain Jean-Christophe Bailly ou le biologiste et éthologue Jean-Marc Landry.

