Immobilier de station – Passer sa résidence principale en secondaire, une affaire en or Dans les destinations touristiques, un nombre croissant de résidences principales sont transformées en résidences secondaires par leurs propriétaires ou par des acquéreurs. Une affaire très lucrative. Jean-Philippe Buchs

La société zougoise Neue Haus compte transformer le complexe résidentiel de Chesa Faratscha (Celerina, GR) en quatorze résidences secondaires de haut de gamme. RETO STIFEL/ENGADIN ONLINE

«La population locale est de plus en plus menacée d’être chassée des villages», constate le quotidien «Bündner Tagblatt». Dans les Grisons, l’inquiétude grandit au sein de la population et des autorités politiques en raison de la disparition de logements destinés à la location dans les régions touristiques.