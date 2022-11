Chantier de la gare de Lausanne – Patinoire et pergola en attendant les pelleteuses La Ville veut réaménager temporairement la place de la Gare, dont le chantier est à l’arrêt. Erwan Le Bec

La place temporaire doit préfigurer la future place de la Gare, qui avait initialement été annoncée pour 2030. Ville de Lausanne

Sous les pavés, la plage. Ou presque. Un ensemble d’aménagements toute saison destinés aux piétons et aux usagers de la gare de Lausanne, composé de pergolas, d’arbres ombrageant, de plantes et de terrasses doit remplacer les barrières de chantier et les rares véhicules de construction restant, en attendant un redémarrage des travaux principaux.