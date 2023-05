Sobriété gourmande – Pâtisserie zéro gluten, zéro lactose et zéro défaut À l’occasion de la journée de la pâtisserie ce mercredi, intéressons-nous aux recettes, adresses et cours qui réinventent la manière de faire des gâteaux. Catherine Cochard

Mathilde Roumier a ouvert à Lausanne en mars Elssi Pâtisserie, une adresse où elle crée et vend ses desserts sans gluten, sans lactose et allégés en sucre. Odile Meylan

On n’associe a priori pas la pâtisserie à la sobriété. Il est peut-être temps de changer sa manière de voir les choses. Car le credo «less is more» gagne gentiment mais sûrement les desserts, viennoiseries et autres friandises. «Deux tendances nous poussent à revoir la manière dont nous concevons la pâtisserie», étaie Julien Boutonnet, Meilleur ouvrier de France et maître d’enseignement à l’École hôtelière de Lausanne, qui depuis mars anime un cours tout public pour apprendre à pâtisser sans lactose, sans gluten et avec moins de sucre. «Une part importante de la population cherche à changer sa consommation, à manger de manière allégée. Et toujours plus de personnes sont sujettes à des allergies et à des intolérances alimentaires.»