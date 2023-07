Tourisme – Patrice Bez quitte la direction du Grand Hôtel des Rasses Le Sainte-Crix a passé huit ans à la tête d’un établissement appartenant au Groupe BOAS. Sous sa houlette, il a obtenu le label «Swiss Historic Hotels». Frédéric Ravussin

Patrice Bez est arrivé au Grand Hôtel des Rasses à l’automne 2015. JEAN-PAUL GUINNARD – A

Le Grand Hôtel des Rasses va devoir se trouver un nouveau directeur. Arrivé à la tête du trois-étoiles nord-vaudois à l’automne 2015, Patrice Bez a choisi de quitter l’établissement au 31 août, afin de donner une nouvelle orientation à sa carrière.

«Patrice Bez a fait de l’excellent travail chez nous et je vais le regretter en tant qu’homme», commente Bernard Russi, directeur général du Groupe BOAS, à qui l’établissement appartient.

«J’ai passé huit belles années aux Rasses. Je pars parce qu’on est venu me chercher.» Patrice Bez, directeur du Grand Hôtel des Rasses

Le Sainte-Crix ne quittera pas Les Rasses pour mettre ses qualités au service de la concurrence. Il va en effet prochainement rejoindre un milieu qu’il ne connaît pas, celui de l’industrie, en intégrant la direction de la holding Greentech Active, dans la Broye. «J’ai eu beaucoup de plaisir tout au long de ces huit ans passés au sein du groupe de M. Russi. Je pars parce qu’on est venu me chercher. Considérant mon âge (ndlr: il est quinquagénaire), je me suis dit que c’était une opportunité à saisir», raconte-t-il.

Outre la saveur d’un nouveau défi, Patrice Bez espère gagner un peu de temps à mettre à disposition de sa famille et ses amis en quittant le milieu très chronophage de l’hôtellerie.

Progression chiffrée

En 2015, son arrivée aux Rasses avait permis au Grand Hôtel – racheté par le Groupe BOAS en 2011 – de retrouver une direction régionale. Français par son père, Suisse par sa mère née à L’Auberson, Patrice Bez entretenait de longue date une relation particulière avec cet établissement: outre le fait d’avoir appris à nager dans sa piscine, il y avait travaillé, au milieu des années 90, pendant ses vacances d’étudiant.

Cet attachement, de même que son engagement au sein de la collectivité régionale (il est notamment membre du Conseil communal de Sainte-Croix), n’est sans doute pas étranger aux bons résultats obtenus par un établissement qui est passé de 10’000 à 15’000 nuitées en sept ans, parvenant même à largement tirer son épingle du jeu pendant la période Covid, dont beaucoup ont souffert. «J’ai joué la carte régionale, c’est vrai», reconnaît-il à l’évocation de ce bilan chiffré.

Ce n’est cependant pas l’unique raison de ce succès. Sous sa houlette, l’hôtel qui fête cette année ses 125 ans a également rouvert sa «Boîte à musique», petit bar-restaurant un temps fermé, et qui a retrouvé en outre un peu de son lustre d’antan grâce à une rénovation soignée de plusieurs de ses chambres et de ses couloirs. Fin 2018, le Grand Hôtel des Rasses faisait du reste son entrée dans le cercle des établissements estampillés «Swiss Historic Hotels», avant de recevoir dans la foulée le Prix de Restaurant historique et Hôtel historique de l’année 2019.

