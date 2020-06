Nouvelle directrice des TL – Patricia Solioz Mathys succédera à Michel Joye Actuellement à la tête de Smart City au sein des Services industriels de Genève, elle prendra ses fonctions en décembre. Romaric Haddou

En novembre dernier, les Transports publics de la région lausannoise (TL) annonçaient le départ à la retraite de leur directeur, Michel Joye, après plus de vingt années à la tête de l’entreprise. «Ce n’est pas une simple page qui va se tourner, mais quelques chapitres bien remplis», imageait alors Tinetta Maystre, présidente du conseil d’administration. Pour écrire les suivants, l’organe vient de nommer Patricia Solioz Mathys, actuelle directrice de Smart City au sein des Services industriels de Genève. Choisie parmi «une centaine de candidats», elle entrera en fonction le 1er décembre 2020.

Patricia Solioz Mathys ne s’exprime pas à ce stade, indiquant simplement «se réjouir de pouvoir œuvrer aux côtés des 1600 collaboratrices et collaborateurs des TL pour offrir une mobilité attractive et responsable à nos clients de la Ville de Lausanne et des communes desservies par l’entreprise».

Âgée de 44 ans, la future directrice est titulaire d’une licence en Sciences politiques et d’une mineure en Hautes études commerciales de l’Université de Genève. Elle «a convaincu par une profonde sensibilité aux enjeux climatiques, une solide connaissance de la transformation digitale, ainsi qu’une forte orientation clients», indiquent les décideurs.

«Madame Solioz Mathys ne vient pas du monde traditionnel des transports publics mais elle a l’expérience du service à la collectivité publique et la capacité de penser plus loin que le produit, de sortir de l’élément premier avec finesse et intelligence. Cet aspect nous a séduits», loue Tinetta Maystre.

Un regard extérieur

Il y a quelques mois, l’idée était de trouver quelqu’un «possédant une bonne connaissance du tissu local». Un paramètre qui a un peu évolué. «En avançant dans nos travaux, nous avons estimé qu’un regard extérieur pourrait être un atout stratégique, explique la présidente du CA. Nous avons confiance en l’entreprise et pensons simplement qu’il est possible d’apporter du mouvement et de l’agilité à cette base solide de continuité.»

Les années à venir verront les TL concrétiser d’importants projets: tram Lausanne-Renens, métro M3, bus à haut niveau de service ou encore développement du Lausanne-Echallens-Bercher (tunnel et cadence au quart d’heure).