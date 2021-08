Carnet noir – Patrick Bréchon est parti brusquement Le socialiste devait présider le prochain Conseil communal de Rolle. Il est décédé mercredi d’un malaise cardiaque à l’âge de 66 ans. Yves Merz

Patrick Bréchon. LDD

Patrick Bréchon avait été élu premier citoyen de Rolle. Il devait se retrouver au perchoir du Conseil communal le 7 septembre, et fêter son 67e anniversaire le 24 septembre. Malheureusement, ce jeune retraité est parti brusquement mercredi d’un malaise cardiaque lors d’une virée à VTT avec son fils à la Berra, dans les Préalpes fribourgeoises.

«Il va nous manquer. C’était quelqu’un de très impliqué dans la vie rolloise et régionale. Il a beaucoup milité pour l’accès au logement pour tous». Loïc Haldimann, municipal à Rolle

Le président du Parti socialiste rollois était connu pour ses interventions coup de gueule au Conseil communal de Rolle. Il ne lâchait jamais le morceau, et désarçonnait souvent ses adversaires politiques par des arguments circonstanciés car il connaissait bien ses dossiers. Cet homme de conviction s’est aussi engagé au niveau de Région de Nyon en tant que délégué intercommunal. «Il va nous manquer. C’était quelqu’un de très impliqué dans la vie rolloise et régionale. Il a beaucoup milité pour l’accès au logement pour tous et a défendu le projet Gare-Nord Schenk», déclare son ami et collègue de parti, Loïc Haldimann, municipal à Rolle.