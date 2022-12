Mouvement au Centre patronal – Patrick Eperon dirigera l’association des pros de la route Le chef de campagne du Centre patronal vaudois reprendra en janvier la direction de la VSS, à Zurich, qui édicte les normes de construction routière. Vincent Maendly

Patrick Eperon aura passé quinze années comme chef de la communication et responsable politique du Centre patronal. Laurent de Senarclens/24H

«J’ai toujours aimé jeter des ponts entre les différentes régions de Suisse et je vais désormais travailler pour une association dont les membres en construisent réellement.» C’est ainsi que Patrick Eperon décrit son virage: il quitte ce jeudi le Centre patronal vaudois, dont il aura été quinze ans durant le responsable politique, pour devenir dès janvier le directeur de la VSS. Cette association peu médiatisée est celle des professionnels de la route, plus précisément l’organisme national, qui édicte les normes de constructions dans ce domaine, fédérant pour cela des acteurs privés et publics.