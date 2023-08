Patrimoine cinématographique – Dix classiques du cinéma suisse à voir en streaming Le portail en ligne filmo propose dix films supplémentaires, à découvrir sur diverses plateformes, de Claude Goretta, Alain Tanner ou Jacqueline Veuve.

Une scène de la version restaurée de «Et si le soleil ne revenait pas», de Claude Goretta. CINEMATHEQUE SUISSE

Le portail filmo propose dix classiques du cinéma helvétique à l’occasion de sa 16e saison. Les films disponibles en streaming ont été récemment restaurés et numérisés par la Cinémathèque suisse, en collaboration avec l’association Memoriav et le soutien de l’Office fédéral de la culture (OFC).

La sélection de la Cinémathèque suisse, qui fête ses 75 ans, rend hommage à dix cinéastes marquants des XXe et XXIe siècles. On peut voir les premières versions numériques de «Si le soleil ne revenait pas» de Claude Goretta et «La Paloma» de Daniel Schmid, projetés au Festival du film de Locarno, à peine terminé. Sans oublier le long métrage d’Alain Tanner «Les années lumière» ou le documentaire de Jacqueline Veuve «Journal de Riversaltes».

Les films de filmo, disponibles dans les trois langues nationales sont accessibles en vidéo à la demande sur huit plateformes, et sur la chaîne Youtube de Filmo. Une sélection est aussi disponible sur Play Suisse, ainsi qu’à bord des compagnies aériennes Swiss et Edelweiss Air. L’offre filmo est renouvelée tous les six mois.

Depuis son lancement en 2019, 68 films suisses ont été numérisés par filmo, dont plus de 25 en partenariat avec la Cinémathèque. filmo, une initiative des Journées de Soleure, propose au total 158 films suisses en ligne. ATS

