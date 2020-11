Tribunal du Nord et de la Broye – Patron condamné suite au décès de son jeune apprenti La cour condamne un patron broyard de 78 ans pour homicide par négligence, suite à un accident survenu en septembre 2016. Sébastien Galliker

Un entrepreneur broyard de 78 ans a été reconnu coupable d’homicide par négligence par le tribunal de la Broye et du Nord vaudois. SÉBASTIEN ANEX

S’il a été libéré du chef d’accusation de suppression ou omission d’installer des appareils protecteurs, un patron broyard de 78 ans a été condamné, jeudi, par le tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour homicide par négligence et violation des règles de l’art de construire. Il est condamné à 18 mois de réclusion avec sursis de cinq ans, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 130 francs et à une amende de 5000 francs.

Le jugement du président Donovan Tésaury va donc plus loin que le réquisitoire du procureur Christian Maire, qui avait demandé un sursis de 4 ans et une peine pécuniaire à 100 francs le jour-amende. L’homme devra aussi verser 30’000 francs chacun aux parents et à la sœur du défunt à titre de réparation du tort moral, des frais d’inhumation pour un peu plus de 12’000 francs, les frais de défense pour près de 36’000 francs, ainsi que des frais de justice supérieurs à 17’000 francs.