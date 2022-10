Qatar 2022 – Paul Pogba forfait pour la Coupe du monde Le milieu de l’équipe de France ne jouera pas le Mondial de football 2022 au Qatar. C’est ce qu’a annoncé son avocate et agente Rafaela Pimenta dans un communiqué transmis à l’AFP.

C’est un nouveau coup dur pour les Bleus, déjà privés de N’Golo Kanté. «Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd’hui (lundi), il est extrêmement douloureux d’informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d’un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l’équipe de France au Qatar», a indiqué Rafaela Pimenta dans un communiqué.

Le champion du monde 2018 a perdu sa course contre la montre. Opéré d’un ménisque début septembre, il avait repris l’entraînement collectif avec la Juventus Turin ces derniers jours, mais un nouveau pépin physique dimanche a retardé sa guérison, rendant impossible une sélection dans la liste annoncée le 9 novembre par le sélectionneur Didier Deschamps. Des examens réalisés à Turin puis Pittsburgh (États-Unis) ont confirmé l’inéluctable tendance pour la compétition qui démarre le 20 novembre.

«Si les voeux pieux pouvaient changer les choses, Paul aurait joué demain. Mais ce qui change les choses, c’est le travail, la résilience et la discipline, qui sont actuellement les seules choses présentes dans son esprit dans ces moments difficiles», poursuit Rafaela Pimenta dans son communiqué. «Paul va continuer à donner le meilleur de lui-même pour être de retour sur le terrain pour les fans et son équipe le plus tôt possible», a-t-elle ajouté.

À 29 ans, Pogba n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois d’avril. Son départ cet été de Manchester United pour la Juve lui a fait espérer un renouveau dans sa carrière, mais le milieu tricolore s’est blessé juste avant le début de saison. L’affaire extra sportive impliquant son aîné Mathias Pogba, mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, tout comme quatre autres hommes, a également perturbé la rentrée du champion du monde.

Pour les Bleus, c’est un énorme coup dur. Ce forfait s’ajoute à celui de N’Golo Kanté, son binôme du milieu de terrain en 2018. Une paire essentielle dans le système de Didier Deschamps, qui va devoir faire sans elle au Qatar dès le 22 novembre pour le premier match contre l’Australie.

