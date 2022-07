Football – Paul Pogba privé de Coupe du monde? La Juventus souhaiterait que le milieu de terrain français se fasse opérer. Pogba s’est blessé au genou à l’entraînement, il y a deux jours en Californie, où le club turinois était en stage. R. Ty

Paul Pogba n’aura guère eu l’occasion de s’illustrer sous son nouveau maillot de la Juventus. AFP

Paul Pogba sera-t-il privé de Coupe du monde, l’hiver prochain au Qatar? C’est une éventualité révélée ce jeudi matin par la Gazzetta dello Sport.

Le milieu de terrain français s’est en effet blessé au genou droit lors d’un entraînement avec son nouveau club, la Juventus de Turin (Pogba a quitté Manchester United après six années mitigées). Et selon le quotidien sportif italien, le club turinois souhaiterait que Pogba se fasse opérer, ce qui le condamnerait à être absent des terrains au moins quatre mois et, donc, l’empêcherait de disputer la Coupe du monde, qui a lieu du 21 novembre au 18 décembre prochains.

À ce jour, la durée de l'indisponibilité de Pogba n'a pas encore été officiellement communiquée. Mais selon certaines sources, elle devrait être d'au moins deux mois. Pour autant qu’il ne passe pas sur le billard…

Pogba s’est blessé mardi. Il a depuis subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral, a indiqué la Juve sur son site Internet.

