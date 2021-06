Livre – Paul Thévenaz, météore suisse au temps de l’Art déco Un danseur et illustrateur natif de Vernier, mort à 30 ans en 1921, sort de l’oubli. Benjamin Chaix

«Faune», aquarelle par Paul Thévenaz. DELAMAR COOPER HEWITT NEW YORK/INFOLIO PRESTO

Il faut suivre les ventes de dessins Art déco ou bien connaître les biographies d’Émile Jaques-Dalcroze ou de Jean Cocteau pour avoir entendu parler de Paul dit Paulet Thévenaz. Grâce au petit livre de Jean-Pierre Pastori «Thévenaz. Formes et rythmes», cet illustre inconnu sort de l’oubli. L’image de couverture est un autoportrait de l’artiste, beau jeune homme d’allure sportive qu’une péritonite emportera à l’âge de 30 ans. Il était né en 1891 à Vernier, dans une famille d’instituteurs genevois.

Doué à la fois pour les exercices physiques et pour la pratique du dessin et de la peinture, Paul Thévenaz se trouve au carrefour de la danse et des arts plastiques dans une Genève où la première a son pionnier, le rythmicien Émile Jaques-Dalcroze, et les seconds deux écoles. Les Thévenaz ne veulent pas envoyer leur fils aux Beaux-arts. Les Arts industriels leur paraissent plus utiles. C’est là que le jeune garçon étudie le dessin décoratif qui lui servira par la suite à Paris et aux États-Unis. Quant à sa soif de mouvement, le Genevois l’assouvit chez Jaques-Dalcroze.

Un peu plus tard, Thévenaz devient l’ambassadeur de la rythmique émilienne à Paris, où son charme et son entregent lui procurent d’utiles relations dans les milieux artistiques. Jean Cocteau s’entiche de lui et projette de créer un ballet qu’il interpréterait. Cela ne se fera pas et le danseur au crayon s’en ira vers d’autres conquêtes. Son style se rapproche de celui de sa contemporaine Tamara de Lempicka. Il signe des portraits superbes de ses amies et amis, parmi lesquels Anna de Noailles, Igor Stravinsky et Cocteau.

Il ne lui manque plus que l’Amérique de «Gatsby le Magnifique», qu’il aborde en décembre 1916. Grâce à la «Dalcroze School of Music», il peut enseigner tout en papillonnant dans un cercle de riches esthètes. Il expose plusieurs fois à New York et reçoit des louanges dans «Vanity Fair». Le succès de ses décors intérieurs chez des particuliers fortunés le propulse jusqu’en Floride, où le magnat des machines agricoles James Deering fait bâtir son palais de Vizcaya à Miami. Thévenaz y peint un plafond qu’on y admire encore 100 ans plus tard.

En 1917, le jeune artiste a fait la connaissance d’un enseignant à Berkeley en Californie, de passage à New York, le poète Witter Bynner. Ce dernier sera son ami intime et même plus, les deux hommes étant homosexuels. La péritonite frappe Thévenaz en juillet 1921, alors qu’il séjourne près de New York chez la peintre Lauren Ford. La trajectoire fulgurante de ce Verniolan fait penser à celle de son cadet Raymond Radiguet, aimé lui aussi par Jean Cocteau.

