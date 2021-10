Étude sur le Covid en Suède – «Payer les gens pour qu’ils se vaccinent, ça marche» Selon des chercheurs suisses, une récompense financière même modeste peut contribuer à augmenter le taux de vaccination. L’un des auteurs s’explique. Florent Quiquerez

Armando Meier est responsable de recherche en économie de la santé à Unisanté et à l’Université de Lausanne. DR

Le vaccin est le moyen le plus sûr de sortir de la crise sanitaire. En Suisse et ailleurs dans le monde, c’est le credo des autorités politiques. Or, les taux de vaccination stagnent. Des incitations financières peuvent-elles les faire rebondir? Oui, prouve une étude réalisée auprès de 8300 personnes en Suède entre mai et juillet, notamment par Florian Schneider et Armando Meier, pour le compte de différentes universités, dont celle de Lausanne, et Unisanté.

Les comportements de différents groupes représentatifs ont été analysés, dont un seulement s’est vu offrir une vingtaine de francs, s’il acceptait de se faire vacciner. À la fin de l’étude, ce groupe affichait un taux de vaccination de près de 76%, contre 72% pour le reste. Voilà qui ravive le débat autour des chèques incitatifs de 50 francs envisagés par la Suisse.