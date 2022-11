La Suisse s’est fixé comme objectif climatique de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Mais nous n’avons pas l’intention de réduire ces émissions à l’intérieur de nos propres frontières. Au lieu de cela, nous profitons de notre argent pour payer des nations pauvres, comme le Malawi et le Ghana, afin qu’elles réduisent leurs émissions à notre place, pour une part d’au moins 20% en 2024.

Une initiative dont se félicite notre président de la Confédération avec moult autocongratulations. Personnellement, ayant travaillé de nombreuses années dans ces pays, je ne peux que déplorer cette déresponsabilisation dans la lutte climatique.

«Le but devrait être de soutenir ces pays par des projets de coopération»

L’empreinte environnementale de la Suisse est considérable, d’une part par les émissions domestiques, et d’autre part par celle due aux produits importés. Au total, chaque habitant de la Suisse est responsable de l’émission de 14 tonnes de CO 2 par année (moyenne mondiale à 6), voire quinze fois plus si l’on considère l’ensemble de la sphère d’influence (multinationales et investissements bancaires).

Si l’on voulait respecter l’Accord de Paris, il faudrait que notre empreinte baisse drastiquement, dès maintenant. Comment faire pour y parvenir? La solution est simple, on paie les pays pauvres pour qu’ils fassent le boulot à notre place… Ceci nous permet de continuer à produire, consommer, polluer à l’envi en se donnant quand même bonne conscience.

Vous me direz bien sûr qu’in fine la quantité totale de CO 2 économisée au niveau global sera la même. Non, le but devrait être de soutenir ces pays par des projets de coopération en vue d’une mitigation et d’une adaptation au dérèglement climatique et à la perte de la biodiversité, mais sans se dispenser nous-mêmes de la réduction des émissions dans notre pays.

Faire le job

Cette vision étriquée montre à quel point nos autorités ignorent le caractère global du dérèglement climatique. Chaque pays doit faire des efforts chez soi pour diminuer l’impact carbone global. Même si nous sommes un petit pays, nos émissions totales représentent 2-3% des émissions mondiales en tenant compte de celles de la finance et du négoce. C’est donc chez nous que nous devons faire le job, et non dans les pays qui n’ont pas contribué, et ne contribuent encore que faiblement au désastre climatique, même s’ils en subissent actuellement l’impact majeur.

Le pire est que cette manière de compenser ses propres émissions dans les pays défavorisés pourrait faire des émules, comme le soulignait le «New York Times» le 7 novembre. Encore une fois, l’urgence de la situation n’est pas prise en compte. Nous nous refusons à faire ce qui est nécessaire, maintenant, pour réduire nos émissions ici, chez nous. Nous ne sommes visiblement pas prêts à changer de modèle de société, à «inventer une sobriété heureuse», comme le disent Adélaïde Bon et al. dans leur dernier livre, «Par-delà l’androcène» (Seuil, 2022).

Blaise Genton Afficher plus Professeur honoraire UNIL

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.