Conseil communal – Payerne Airport proposera le dégivrage des avions Un investissement de 600’000 francs permettra à Swiss Aeropole SA de renforcer les infrastructures civiles. Sébastien Galliker

Un système de dégivrage des avions et un hangar pour abriter deux camions-citernes renforceront bientôt les aménagements de Payerne Airport. SÉBASTIEN GALLIKER

«Je vais voter cet investissement avec frustration, car il n’est pas possible de nous dire combien cela va rapporter». Bien qu’élu PLR, Xavier Prudhomme n’a pas caché sa circonspection, jeudi, au moment de voter un crédit de 600’000 fr. pour renforcer les aménagements de Payerne Airport, avec un système de dégivrage des avions et un hangar à véhicules.

Sur 59 conseillers présents, le dossier n’a suscité que 5 voix contre et 9 abstentions. Le président Sébastien Pedroli en attendait visiblement davantage.

«Quelle est la vision de la Municipalité avec Payerne Airport?» Léa Bucher, conseillère PSIP

Ces voix discordantes marquent néanmoins le début d’une législature avec un parlement payernois plus vert et plus à gauche. Jusqu’alors, les crédits d’engagement en faveur de la zone industrielle Aéropôle passaient la rampe à l’unanimité ou presque.

Mais alors que l’aviation est souvent pointée du doigt comme une cause du réchauffement climatique, les vents contraires se font plus violents. «Quelle est la vision de la Municipalité avec Payerne Airport?» a notamment questionné la conseillère Léa Bucher (PSIP).

Transition énergétique

Syndic, Eric Küng a rappelé que ce dossier a été choisi à la fin des années 1990, une période où le réchauffement climatique n’était pas encore sur toutes les lèvres. Mais que les recherches d’entreprises se concentrent désormais sur des modèles en faveur de la transition énergétique.

Rapporteur de la Commission des finances, Lionel Voinçon (PLR) a indiqué que le nouvel Exécutif se donne une année pour affiner sa vision globale du dossier.

«Sur les onze aéroports suisses bénéficiant de contrôle aérien, sept fournissent des services de dégivrage, et Payerne figure parmi les quatre autres.» Jérôme Piller, conseiller PLR

Rapporteur de la commission technique, Jérôme Piller (PLR) incitait aussi ses collègues à valider l’investissement. «Sur les onze aéroports suisses bénéficiant de contrôle aérien, sept fournissent des services de dégivrage et malheureusement, Payerne figure parmi les quatre autres», a-t-il expliqué. Un préjudice au développement de l’infrastructure aéroportuaire.

Motion CO 2

Dans le même temps, la Municipalité pourra construire un hangar pour stationner à couvert les deux camions-citernes de 40’000 litres. La commission a toutefois relevé que si l’emplacement retenu est le moins coûteux, il s’agit aussi de «la moins pire des solutions». De quoi poursuivre le déploiement des ailes de Swiss Aeropole SA.

Quoi qu’il en soit, les émissions de CO 2 de l’aérodrome civil et militaire seront prises en compte par la société mandatée par Payerne pour faire son bilan énergétique.

Une motion validée en début d’année demandait à la Municipalité de réduire de 50% l’empreinte carbone de son administration d’ici à 2030. Responsable du dossier, Monique Picinali a annoncé avoir lancé une étude en trois phases sur la question, et cela sur l’entier du territoire plutôt que sur les seules propriétés communales.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.