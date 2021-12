Conseil communal – Payerne change d’avis et dit oui à La Pati Spécialiste de la construction de patinoires, la société fribourgeoise pourra s’implanter dans la cité vaudoise. Sébastien Galliker

CORETRA ARCHITECTURE/DR

Sept semaines après un vote à bulletins secrets extrêmement serré signifiant le refus du projet (28 oui, 28 non, 2 abstentions), le Conseil communal de Payerne a accepté (43 oui, 15 non et une abstention), jeudi, l’installation de l’entreprise La Pati SA sur ses terres.

La Commune pourra donc proposer un droit distinct et permanent (DDP) de cinquante ans pour accueillir la société fribourgeoise spécialiste en construction de patinoires. Sur place, La Pati souhaite construire, en plusieurs étapes, des espaces de stockage, un bâtiment administratif et une patinoire aux normes officielles, qui sera ouverte aux visiteurs.