Red Pigs Festival – Payerne confie sa Fête de la musique à la jeunesse Un groupe de jeunes a participé à monter la programmation et les ateliers de la soirée d’ouverture du festival payernois. Sébastien Galliker

Après plusieurs éditions sur la place de la Concorde, le Red Pigs Festival a retrouvé la place du Marché en 2022. DR

Avec l’artiste valaisanne KT Gorique en tête d’affiche, mais aussi les régionaux Landers (Lucens) et Millyrose (Estavayer), l’affiche de la Fête de la musique de Payerne se veut résolument hip-hop, mais aussi un peu soul grâce à la Staviacoise Mo’Mot. Cette affiche, le Red Pigs Festival la doit au service d’animation socioculturelle et intégration de Payerne et à Arcades, le service d’intégration des adolescents et jeunes adultes de la Fondation Cherpillod, dans la Broye. De quoi lancer la 14e édition du rendez-vous, qui va durer jusqu’au 24 juin sur la place du Marché.

«L’idée était de réunir des jeunes qui avaient des idées pour la ville et voulaient faire changer des choses.» Vincent Gaillard, responsable d’Arcades

«Fin 2021, plusieurs groupes d’adolescents se sont formés dans le cadre du projet «Fais bouger Payerne». L’idée était de réunir des jeunes qui avaient des idées pour la ville et voulaient faire changer des choses», explique Vincent Gaillard, responsable d’Arcades. Le Red Pigs ayant à l’esprit d’ouvrir une soirée à la jeunesse, une équipe «Red Pigs», formée d’une dizaine de participants âgés désormais de 14 à 18 ans, a été créée.

Initiations l’après-midi

«Si la tête d’affiche KT Gorique a été réservée par la programmation du festival, les jeunes ont notamment pris contact avec les artistes régionaux, sous notre conduite. Ils ont aussi participé à la mise sur pied des ateliers prévus mercredi après-midi», enchaîne Marie Berchier, travailleuse sociale pour la Ville de Payerne. Avant les concerts qui débuteront dès 17 h, il sera ainsi possible de s’initier à l’écriture et à l’enregistrement de rap, au mixage ou encore à la danse.

«Les jeunes ont pris contact avec les artistes régionaux, sous notre conduite. Ils ont aussi participé à la mise sur pied des ateliers prévus mercredi après-midi.» Marie Berchier, travailleuse sociale à Payerne

Des trois groupes de jeunes, deux continuent leur travail avec les instances sociales. Quant au groupe «Red Pigs», il pourrait déboucher sur la création d’une association ayant pour but d’organiser des manifestations en ville.

Mercredi et jeudi, les deux premières soirées du Red Pigs sont gratuites. Le festival sera ensuite payant vendredi et samedi, avec notamment jO Mettraux, Magic System, Sophie de Quay et Cali au menu.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.