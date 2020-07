Foire commerciale annulée – Payerne dit adieu à son comptoir Les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus incitent les organisateurs du «petit comptoir» à renoncer à leur 62e édition, qui devait se tenir du 6 au 15 novembre. Sébastien Galliker

En 2016, le Comptoir de Payerne avait célébré sa 60 e édition en organisant notamment un concours du meilleur gâteau payernois. CHRISTIAN BRUN

En mai dernier, les voyants étaient à l’orange, mais les organisateurs du Comptoir de Payerne voulaient y croire. Ils annonçaient que la foire accueillerait la région des Franches-Montagnes comme hôte d’honneur et SwissInt, la promotion de la paix de l’armée suisse à l’étranger, comme invité d’honneur. Un peu plus de deux mois plus tard, le feu vient de passer au rouge et le comité annonce à ses exposants que le rendez-vous prisé des Broyards ne célébrera pas sa 62e édition, du 6 au 15 novembre.

«Un comptoir rime avec convivialité et on ne peut pas garantir cet aspect à l’heure actuelle. Sachant que nous arrivons à un moment de l’organisation où il faut commencer à engager des frais et que nous allons déjà perdre la location de notre matériel aux foires de la vallée de Joux et du Pied-du-Jura, le risque financier et sanitaire nous impose d’annuler cette édition», confirme Olivier Schneider, président d’organisation.

Rendez-vous en 2022

Alors que les Brandons et le Tirage, deux autres manifestations annuelles fortes du calendrier payernois, ont été annulés, le comité avait planché sur plusieurs options pour maintenir son rendez-vous. Il s’agissait par exemple de se cantonner dans la Halle des Fêtes, sans monter une cantine annexe. Les exposants semblaient suivre le comité, sauf si les entrées quotidiennes avaient dû être réduites à 300 personnes.

«Un comptoir rime avec convivialité et on ne peut pas garantir cet aspect à l’heure actuelle» Olivier Schneider, président du Comptoir de Payerne

Organisé en alternance avec le Comptoir broyard, celui de Payerne, dit «petit comptoir», attire quelque 35’000 visiteurs et réunit une centaine d’enseignes commerciales sur 4000 m2. Les dates du 4 au 13 novembre 2022 sont déjà annoncées pour la 62e édition. Et en attendant, un souper-spectacle réunissant certaines animations prévues est en préparation pour le 7 novembre.