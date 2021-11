Conseil communal divisé – Payerne dit non à son projet de patinoire La venue de l’entreprise La Pati SA, qui souhaitait réaliser une surface de glace, a été refusée. Un référendum se dessine. Sébastien Galliker

Le projet de La Pati SA comprenait la construction de deux bâtiments et d’une patinoire aux normes internationales. CORETRA ARCHITECTURE/DR

Cela fait plus de cinquante ans que la Broye discute d’une surface de glace. Et les débats risquent de se prolonger encore quelque temps. Jeudi, le Conseil communal de Payerne a refusé le projet communal de sous-location d’un terrain de l’armée suisse sous la forme d’un droit distinct et permanent (DDP) en faveur de La Pati SA. Joué au bulletin secret, le scrutin s’est conclu sur un score de parité de 28 oui contre 28 non (2 abstentions). Dans un tel cas, la proposition est rejetée, mais le peuple pourrait avoir son mot à dire par référendum.