Patrimoine communal – Payerne dit non au démantèlement d'un domaine agricole Le Conseil communal a refusé la vision municipale de démanteler le domaine de la Grange-de-la-Ville.

Situé sur le territoire de Corcelles-près-Payerne, le domaine communal de la Grange-de-la-Ville, propriété de Payerne, devra rester d’un seul tenant (25,6 ha), a décidé le Conseil communal. JEAN-PAUL GUINNARD

«La Municipalité devra revoir sa position entre une vente du domaine complet ou un nouveau fermage.» André Jomini a pris acte du vote négatif du Conseil communal de Payerne (à une large majorité) concernant le démantèlement du domaine agricole de la Grange-de-la-Ville, situé sur le territoire de la commune voisine de Corcelles-près-Payerne. Payerne ne pourra donc pas vendre la parcelle de 9,7 hectares abritant les bâtiments et mettre en location les quelque 16 hectares restants à des agriculteurs payernois.

Reprenant les mots de sa motion de juillet dernier qui demandait de tout mettre en œuvre pour maintenir l’exploitation, Roland Bucher (PLR) a rappelé que «le monde agricole pleure depuis des décennies la disparition de domaines et à la Commune, on envisage d’alimenter ce constat». Il a rappelé que ce domaine est viable, puisque selon l’article 7 de la loi sur le droit foncier rural, la Grange-de-la-Ville occupe 1,2 unité de main-d’œuvre standard.

Commission favorable

«En moyenne suisse, l’Office fédéral de l’agriculture annonce une surface de 20,9 hectares et un revenu de 74’200 francs», a ajouté le conseiller Bucher pour contrer les arguments de la commission ad hoc. À une large majorité (une abstention), celle-ci proposait de suivre les conclusions municipales. Concernant la remise en location du domaine, elle mentionnait que «choisir cette variante nécessiterait un investissement d’environ 850’000 francs pour assurer sa remise en état et sa pérennité».

«Mon fils ne fait pas partie des 25 exploitants qui se sont montrés intéressés à cultiver ces terres en location.» André Jomini, municipal

Le municipal André Jomini (ex-PLR) a commencé par montrer patte blanche. «Mon fils ne fait pas partie des 25 exploitants qui se sont montrés intéressés à cultiver ces terres en location», a-t-il souligné d’emblée au sujet de l’exploitation familiale que d’aucuns pensaient qu’il aurait pu favoriser. Soulignant que la Grange-de-la-Ville resterait à vocation agricole, il a aussi noté que la variante soutenue par l’Exécutif permettait de soutenir de jeunes exploitants. Enfin, il a aussi rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une première pour Payerne de vendre un bien de son patrimoine. Sans toutefois convaincre.

Plus de trois cents ans

Dernier exploitant des lieux, Philippe Terrin a désormais cessé ses activités. À ses yeux, le domaine est encore viable en l’état. «Mais je n’ai pas à me prononcer sur les décisions communales et prends acte de la décision», commente l’agriculteur, impatient de connaître la suite du processus. Payerne possède ces terrains depuis plus de trois cents ans et la famille de Philippe Terrin les travaille depuis 1840. S’il n’avait pas de descendant direct intéressé à une reprise, ses beaux-fils l’étaient.