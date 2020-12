Lien social en période Covid – Payerne joue les Pères Noël pour ses seniors Mercredi, plus de 70 bénévoles ont sonné aux portes de quelque 660 ménages pour remettre une attention aux personnes de 75 ans et plus. Sébastien Galliker

«Cela fait chaud au cœur», s’est réjoui Henri Fornerod, après la visite d’un bénévole payernois déguisé en Père Noël. FLORIAN CELLA

«Quelle surprise. Cela fait chaud au cœur, d’autant plus que j’ai perdu mon épouse il y a une année jour pour jour.» À 93 ans, Henri Fornerod a bon pied, bon œil, malgré des problèmes d’ouïe. Dérangé en plein après-midi chez lui par Michel, un bénévole payernois déguisé en Père Noël, le senior s’excuse d’avoir oublié son masque pour ouvrir la porte. Morceau de chocolat aux couleurs de l’abbatiale à la main, il se recommande déjà pour 2021!

«S’il fallait marquer notre présence, c’était la période pour le faire.» Edouard Noverraz, municipal en charge de la Cohésion sociale

À l’instar de cette scène captée mercredi 23 décembre, plus de 800 seniors âgés de 75 ans et plus et résidents dans 661 ménages ont eu la chance de recevoir la visite de 70 bénévoles mobilisés en un temps record. But de l’opération? Montrer le soutien de la Commune de Payerne en cette période troublée par la pandémie et aux contacts sociaux limités. «On m’a posé la question de ce qui était mis en place pour faire face à cette deuxième vague. Comme le confinement n’est pas pareil à celui de la première, j’ai répondu qu’on ne prévoyait rien de spécial. Ce n’était évidemment pas suffisant», présente le municipal Edouard Noverraz, en charge de la Cohésion sociale.

Temps et distance

«S’il fallait marquer notre présence, c’était la période pour le faire, en espérant que ce soit le seul Noël pour lequel nous devrons agir de la sorte», reprend l’élu. En une semaine, une brigade de bénévoles a donc été constituée et des présents commandés. La distribution s’est organisée depuis la Halle des fêtes, avec pour consigne de prendre le temps pour la discussion, tout en maintenant les distances.

«Je mange tous les soirs un bout de chocolat et je dors comme une reine», répond un peu plus loin Alice Badoux (94 ans) à la remarque de la bénévole Karine Piccard, lui disant de ne pas tout manger à la fois. «Professionnellement, le 3e ou le 4e âge font partie de ma vie», glisse la bénévole pour justifier sa présence.

«Je mange tous les soirs un bout de chocolat et je dors comme une reine.» Alice Badoux, Payernoise de 94 ans

Aux logements protégés de la Tour Barraud, Karine Piccard remet leurs présents à Liliane Ramella, Raymonde Baudat et Alice Badoux. FLORIAN CELLA Sous la conduite du municipal Edouard Noverraz (au premier plan), quelque 70 bénévoles ont participé à cette action visant à rendre visite à plus de 800 seniors âgés de 75 ans et plus. FLORIAN CELLA En l’absence des seniors, les bénévoles avaient pour mission de leur glisser le chocolat et le mot de la Municipalité dans leur boîte à lait. FLORIAN CELLA 1 / 3

Aux logements protégés de la Tour Barraud, Alice joue aux cartes avec Raymonde Baudat (95) et Liliane Ramella (89). «C’est gentil que la Commune pense à nous. On est des privilégiées ici, car on doit moins sortir, mais on peut garder le contact entre nous», reprend Raymonde. Toutes s’accordent néanmoins sur le fait que les visites des enfants ou petits-enfants manquent terriblement. Les bénévoles payernois l’auront momentanément comblé.