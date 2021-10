Produits du terroir – Payerne met son marché du samedi en pause Le marché du chef-lieu du district sera à l’arrêt du 23 octobre au 5 mars 2022. Il reviendra au rythme mensuel. Sébastien Galliker

Alors que le marché payernois du jeudi se prolonge au pied de l’abbatiale, celui du samedi prend une pause et reviendra au rythme mensuel dès mars 2022. JEAN-PAUL GUINNARD

Un marché hebdomadaire le jeudi et un autre renforcé le premier samedi de chaque mois. Telle est la solution retenue par la Commune de Payerne pour ses commerçants ambulants sur la place du Marché rénovée. «Il a été décidé de marquer une pause et de revoir le déploiement du marché à partir de 2022», annonçait la Municipalité, lundi.

La création d’un marché populaire le samedi était pourtant un des projets phares de l’exécutif au moment de finaliser le réaménagement du site. Après un peu plus d’une année d’ouverture, perturbée par la pandémie, force est de reconnaître que la sauce n’a pas pris. «Après la pause de l’hiver dernier, le marché avait bien repris ce printemps avec souvent une animation musicale. Mais avec le retour de la période froide et l’absence de certains produits par moments, le public perd l’habitude d’y venir», déplore le municipal Edouard Noverraz, responsable. Les marchands rangeront donc leurs étals dès le 23 octobre et jusqu’au 5 mars 2022.

Plus festif

Le rendez-vous reprendra alors à un rythme mensuel. «Si on en fait un événement festif, on voit que cela fonctionne. Ce sera aussi moins lourd pour les commerçants», reprend l’édile. Qui assure que Payerne tient à maintenir ce rendez-vous du samedi, ayant prolongé la gratuité d’installation jusqu’en juin 2022.

«Si on en fait un événement festif, on voit que cela fonctionne.» Edouard Noverraz, municipal

Rien ne change par contre pour le marché du jeudi, marché historique de Payerne. Après avoir perdu quelques commerçants suite aux remous provoqués par l’arrivée du rendez-vous du samedi, «il se porte bien et son nombre d’exposants est en augmentation», communique Payerne. Fromages, fruits et légumes ou gâteaux du Vully resteront donc à disposition tout l’hiver.

Pas de foire

La communication de Payerne annonce également que la foire de la Saint-Martin, prévue le 18 novembre dans les rues de Payerne, est annulée à cause des contraintes sanitaires. L’ancienne foire aux domestiques est traditionnellement la plus importante du calendrier. Les amateurs de tripes, le plat typique de cette journée devraient toutefois être accueillis dans les restaurants de la cité.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.