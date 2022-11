Politique culturelle – Payerne mettra la main à la poche pour son théâtre privé Après une génération de bénévolat, la famille Friedli passera la main à une structure professionnelle à la tête de Hameau-Z’Arts. Sébastien Galliker

Après de trois ans de chantier de transformation, Christian et Marielle Friedli ont lancé le théâtre Hameau-Z’Arts, sur les hauts de Payerne, en 2000. JEAN-PAUL GUINNARD

N’est-ce pas créer un précédent que de subventionner massivement une structure privée comme Hameau-Z’Arts et quel est l’intérêt pour la commune? Malgré quelques inquiétudes légitimes liées à ces questions, le Conseil communal de Payerne a largement suivi l’avis de sa Municipalité en acceptant de faire passer son subventionnement du petit théâtre des hauts de Payerne de 15’000 à 65’000 francs annuellement pendant trois ans.

«Toutes les sociétés locales ont besoin de bénévoles. Si elles n’en trouvent plus, que va-t-on leur répondre quand elles demanderont de payer leur directeur?» Roland Bucher, conseiller communal PLR

Par 38 oui contre 5 non, de quelques élus de droite, les conseillers ont validé ce projet visant à pérenniser l’activité culturelle du lieu avec le renfort d’une équipe professionnelle. Après plus de 20 ans de bénévolat, Christian et Marielle Friedli, propriétaires des lieux, pourront ainsi se délester de la charge de programmation. Celle-ci sera reprise par la société Jockers Comedy du producteur lausannois Sébastien Corthésy.

Règlement en vue

«Quelle est leur expérience dans le milieu? Et ne pourrait-on pas être plus raisonnable que de quadrupler le soutien? Là, ce n’est plus une augmentation», a jugé Michaël Marguet pour l’UDC. Dans les rangs du PLR, Roland Bucher s’est inquiété que Payerne ne se mette à distribuer ses soutiens au cas par cas, sans véritable règle. «Toutes les sociétés locales ont besoin de bénévoles. Si elles n’en trouvent plus, que va-t-on leur répondre quand elles demanderont de payer leur directeur?» s’est inquiété l’élu.

«Payerne va dans le sens d’un virage culturel plus large. Cela va dans le sens des souhaits exprimés durant la campagne pour les élections communales.» Edouard Noverraz, municipal chargé de la culture

Après avoir défendu son préavis d’entrée de jeu, Edouard Noverraz, municipal en charge de la culture, a répondu à toutes les questions. «La commission culturelle est amenée à évoluer. Un règlement des subventions va sortir pour avoir une vision globale», a assuré l’édile PLR. Un argumentaire qui a largement convaincu la majorité. «Payerne s’ouvre à un virage culturel plus large. Cela va dans le sens des souhaits exprimés durant la campagne pour les élections communales», concluait-il dans un sourire.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

