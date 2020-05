Contrôle du stationnement – Payerne passe au scannage des plaques des voitures Pour éviter la recharge de la gratuité du parking, la ville change son système de stationnement avec la nécessité d’introduire son numéro de plaques à l’arrivée. Sébastien Galliker

Dès le mois prochain, les agents de sécurité publique de Payerne scanneront les plaques des voitures stationnées en ville pour contrôler leur autorisation à se parquer. DR

Fini le bon vieux ticket avec son numéro de place à déposer derrière le pare-brise de sa voiture, dans les différents parkings de Payerne. Dès le mois de juin, il s’agira d’enregistrer le numéro de plaques de sa voiture via une application mobile ou par les horodateurs en ville. Comme un seul passage par demi-journée sera autorisé sur les parkings de la Concorde, de l’Hôtel de Ville, de Guillermaux, des Tireurs à la cible, du Denner ou du «skater hockey», il ne sera ainsi plus possible de profiter, à journée continue, de l’heure et demie de stationnement offerte par la Ville.

«Plutôt que d’aller contrôler les tickets de parking ou la présence d’un macaron, un simple scannage des numéros de plaques par les agents de sécurité publique permettra de démasquer les fraudeurs», a présenté Stéphane Savary, chef de secteur, mardi. Si elle prend à sa charge les commissions d’utilisation, la Ville espère notamment réduire ses coûts de récolte de l’argent.

«À Payerne, il y a beaucoup de tourneurs de disque» François Doudin, membre du comité de la SIC

Car bien que la petite monnaie aux horodateurs reste possible, les machines proposeront surtout le paiement par Twint, par carte de crédit ou l’utilisation de l’application mobile parkingpay, déjà présente dans plus de 500 sites en Suisse. Pour les détenteurs des quelque 900 macarons (pendulaires ou résidents), il faudra aussi s’enregistrer via l’application ou auprès de la sécurité publique.

Meilleure rotation

Si la recharge ne sera ainsi plus possible, seul le temps de stationnement effectif, à la minute, sera désormais débité. La société industrielle et commerciale (SIC) n’a pas encore officiellement pris position, mais François Doudin, membre du comité, se réjouit de cette évolution à titre personnel. «Nous avions déjà évoqué ces soucis de fraude avec la Municipalité et cette application permettra de l’éviter, car à Payerne, il y a beaucoup de tourneurs de disque», glisse-t-il. L’objectif est donc d’améliorer la rotation des véhicules pour renforcer la réputation payernoise d’être un centre commercial à ciel ouvert.