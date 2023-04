Patrimoine architectural – Payerne prend en main l’avenir de son ancien abattoir À l’abandon depuis 2013, le site accueillera cinq événements courant 2023 en vue d’une prochaine réaffectation des lieux. Sébastien Galliker

Avec sa tête de taureau en bronze, l’ancien abattoir de Payerne est un bâtiment emblématique de la cité. JEAN-PAUL GUINNARD

Mis en service en 1906, l’ancien abattoir de Payerne est un bâtiment emblématique de la cité avec ses briques de couleur jaune ocre et rouge, ses cadres de fenêtre en molasse et sa tête de taureau en bronze. Le tout est classé en note 2 du recensement cantonal. Mais depuis 2013 et sa mise hors service, le site sert tantôt de dépôt pour la Commune ou de lieu d’aventure pour les amateurs de photos Urbex d’édifices abandonnés. Divers projets, dont l’aménagement d’un restaurant, ont été évoqués. La Commune avait aussi tenté de le vendre pour 1,93 millions de francs. Sans grand succès.