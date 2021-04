Plan de circulation à Payerne – Des rues toutes neuves pour aller au gymnase Les accès seront réorganisés en vue de l’extension du GYB qui pourra accueillir 1500 élèves. Sébastien Galliker

Alors que le revêtement de la rue du Favez sera refait, le trottoir de la rue de la Vignette devra être élargi, tout en maintenant la bande cyclable à la montée. SÉBASTIEN GALLIKER

Nouveau revêtement bitumineux à la rue du Favez et marquage des places de parc privées. Passage de la Blancherie revu pour les piétons comme pour le trafic motorisé. Et enfin, création de deux arrêts de bus, accessibles aux personnes handicapées, sur la chaussée de la rue de la Vignette, maintien de la bande cyclable à la montée et élargissement du trottoir, soit au final un rétrécissement de l’espace de circulation. En vue de l’ouverture prochaine de l’extension du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), qui pourra accueillir 1500 élèves, Payerne doit revoir la circulation dans le secteur.