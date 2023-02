Conseil communal – Payerne redonne un coup de jeune à l’ancienne église libre Transformée en local de musique dès 1967, l’ancienne église libre sera rénovée pour 1,32 million de francs. Sébastien Galliker

Écurie et étable à porcs par le passé, l’ancienne église libre de Payerne est propriété de la commune depuis 1966. JEAN-PAUL GUINNARD

«Un outil performant et en ligne avec les exigences actuelles en matière de sécurité et responsabilité écologique». À l’instar de la commission technique et sa rapportrice Monica Huonder Berthoud (PVL), le Conseil communal de Payerne a largement accepté (53 oui, 2 abstentions) le projet municipal de rénovation de l’ancienne église de la rue du Chemin-Neuf, jeudi dernier. Qualifiée de «bâtiment des musiques» et utilisée par le corps de musique L’Avenir depuis 1967, l’ancienne église libre subira une cure de jouvence pour 1,32 million de francs.