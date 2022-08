Politique communale – Payerne revoit sa gestion des déchets de fond en comble Une ressourcerie, des conteneurs enterrés, une minidéchetterie mobile et un accès revu à la déchetterie communale: le chef-lieu broyard veut devenir un modèle. Frédéric Ravussin

À certains endroits, comme aux Rives de la Broye, des conteneurs semi-enterrés ont déjà été installés par la Commune de Payerne. DR

Payerne revoit sa politique en matière de gestion des déchets. La Municipalité a pris son temps pour disposer d’une vision globale d’un sujet qui prête toujours le flanc aux discussions. Et si ses vues sont suivies – à commencer par le Conseil communal le 29 septembre –, les rues devraient être plus propres et les habitants mieux servis. «Nous pourrions devenir un modèle à suivre», n’hésite du reste pas à avancer Jacques Henchoz, municipal chargé des Infrastructures.

Les changements, dont la mise en place devrait s’étaler jusqu’en 2025, se déclinent en quatre points bien distincts. D’abord, l’accès à la déchetterie communale sera régulé à l’aide d’un lecteur optique de plaques minéralogiques, qui auront été enregistrées auprès de l’administration communale auparavant. «Trop de gens extérieurs à la commune s’y rendent actuellement», constate le syndic Eric Küng.

Une ressourcerie

Ensuite, les autorités ont l’intention d’y implanter une ressourcerie. Ouverte dans un premier temps à un rythme bihebdomadaire (mercredi et samedi après-midi), elle absorbera des objets auxquels les jeunes de la structure d’insertion professionnelle Semo donneront une seconde vie. Ils pourront ensuite les revendre, notamment lors du marché communal du jeudi.

Et puis, une minidéchetterie mobile – qui collectera tous types de déchets à l’exception des ordures ménagères – devrait faire son apparition et tourner à un rythme hebdomadaire dans les quartiers périphériques. «Nous espérons ainsi apporter une réponse aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se rendre facilement à notre minidéchetterie centralisée», reprend le syndic.

Enfin, la Municipalité a trouvé la réponse pour les habitants qui peinent à respecter les horaires de dépose des sacs taxés pour la collecte porte-à-porte hebdomadaire. «On prévoit d’installer 22 conteneurs enterrés de type Molok, dont quatre dans nos hameaux», souligne Jacques Henchoz.

«Avec le nouveau tarif de la taxe, nous resterons dans la moyenne des communes de taille comparable à Payerne.» Jacques Henchoz, municipal chargé des Infrastructures

La réalisation de ces différentes infrastructures a évidemment un coût: 2,3 millions de francs. Un montant qui sera financé par une hausse de la taxe forfaitaire par habitant pour l’élimination des déchets. Elle se fera progressivement, au fur et à mesure des mises en place de ces installations. Si toutes voient le jour, la taxe annuelle augmentera de 29 francs, passant des 81 francs actuels à 110 francs. «Par comparaison avec des communes de taille comparable à la nôtre, nous sommes aujourd’hui en bas de l’échelle. Avec le nouveau tarif, nous nous rapprocherons du podium tout en restant dans la moyenne», conclut Jacques Henchoz.

