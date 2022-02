Tradition estivale – Payerne sera le cœur de cible du 56e Tir cantonal Vingt-huit ans après, la manifestation revient dans la Broye. Entre 5000 et 6000 fins guidons sont attendus cet été dans les stands répartis de Carrouge à Cudrefin. Frédéric Ravussin

La dernière édition du Tir cantonal vaudois avait eu lieu en 2013 dans le Nord vaudois. Les tirs s’étaient notamment déroulés au stand yverdonnois de Floreyres. OLIVIER ALLENSPACH – A

Plusieurs milliers de tireurs de toute la Suisse vont converger vers Payerne et sa région cet été. Vingt et une sociétés de tir et d’abbayes broyardes organisent en effet le 56e Tir cantonal vaudois (www.tcvd22.ch). Cet événement, repoussé d’un an en raison de la pandémie, est le premier que le district accueille depuis celui d’Avenches-Vully en 1994, le dixième depuis la naissance de la manifestation en 1825.

En tablant sur la participation enregistrée lors des deux dernières éditions, ce sont entre 5000 et 6000 fins guidons qui devraient rivaliser de précision sur trois week-ends entre le 24 juin et le 10 juillet. «Avant le Covid, on en aurait espéré 1 millier de plus, mais le tir fait aussi les frais de ces deux années de pandémie», souligne Marc Baehler, responsable de la commission de tir.

«La tenue, en simultané, du Tir cantonal neuchâtelois est plutôt un atout pour notre manifestation.» Alain Monney, président de l’Association du 56e Tir cantonal vaudois, Broye-Vully

La tenue, simultanément, du Tir cantonal neuchâtelois pourrait-elle faire de l’ombre à l’événement broyard? «Après réflexion, on le voit plutôt comme un atout: les sociétés qui viennent de loin vont en profiter pour s’aligner dans les deux concours», estime Alain Monney, président de l’Association du 56e Tir cantonal vaudois, Broye-Vully.

Quoi qu’il en soit, les organisateurs ont déjà enregistré 3300 inscriptions, provenant de 23 cantons et 250 sociétés. Le tiers d’entre elles sont vaudoises. Soit la moitié du quota espéré. Et ils recherchent 500 bénévoles.

Budget à 1,45 million

Si Payerne sera le cœur de cible de la fête, c’est bien tout le district (onze stands répartis de Carrouge à Cudrefin) qui est concerné par cet événement dont le budget se monte à 1,45 million. Un repas de soutien est prévu le 1er avril.

Municipal payernois, Edouard Noverraz rappelle qu’un Tir cantonal est aussi un rendez-vous populaire, émaillé de diverses animations. «On y tirera aussi des bières – lors de la Julifest du 2 juillet – et des atouts, à l’occasion du match aux cartes du 25 juin.»

