Chauffage à distance – Payerne songe à chauffer plus de 500 bâtiments proprement La construction de la STEP régionale et son raccordement permettront la mise en place d’un chauffage à distance à énergie 100% renouvelable. Un crédit de 8,48 millions est sollicité. Sébastien Galliker

Les travaux de mise en séparatif de l’avenue Jomini et de la route de Grandcour pourraient être lancés dès le mois de novembre et durer jusqu’au début de l’année 2024. Florian Cella

Les quelque 520 bâtiments du secteur nord-est de la ville de Payerne pourront-ils prochainement être raccordés à un nouveau système de chauffage à distance (CàD)? C’est du moins le souhait de la Municipalité, qui a présenté lundi un préavis allant dans ce sens, lequel comprend également la mise en séparatif de l’avenue Général-Jomini et de la route de Grandcour. Au total, le crédit sur lequel le Conseil communal devra se prononcer lors de sa séance du 3 septembre s’élève à 8,475 millions de francs.

«La clé de répartition du financement de la future STEP régionale L’Éparse qui se construira à Payerne prévoit que 20% des coûts dépendront de la quantité d’eau claire qui y sera acheminée pour chaque commune membre. L’avenue Jomini et la route de Grandcour n’étant pas en séparatif, nous nous devons de réaliser ces travaux avant la mise en eau», a présenté le municipal André Jomini. Le chantier est d’autant plus important que toutes les eaux de la partie est de Payerne (quartiers de l’hôpital, du Sansui ou de la route de Neuchâtel) terminent dans cette artère principale de l’évacuation des eaux de la ville.

Coût total de 22 millions

Mais l’implantation prochaine de la Step et la réalisation de ces travaux d’infrastructure pourraient permettre au chef-lieu du district Broye-Vully de réaliser une belle économie d’énergie en sens inverse. «De nombreuses synergies sont à exploiter au niveau énergétique en récupération de chaleur sur place», a ajouté l’élu. Sans avoir défini totalement le concept de financement de ce CàD, Payerne investirait ainsi déjà 2,6 millions de francs pour le raccordement principal sous l’avenue Jomini et la route de Grandcour. Au total, l’entier du chantier du CàD serait de l’ordre de 22 millions de francs.

Potentiellement, tout le secteur nord-est de la cité pourrait être raccordé, depuis la caserne militaire de l’aviation à la route de la Grosse-Pierre, en passant le long de la Broye jusqu’au pont de ville et via la Grand-Rue. «Un tel dossier n’est viable que si 60% des consommateurs d’énergie compris dans le secteur sont prêts à s’y raccorder. Entre les bâtiments communaux et les possessions d’Armasuisse, soit les deux casernes et l’arsenal, cet objectif serait atteint», précise Frédéric Monney, chef du Service des infrastructures. Si elle doit encore officialiser sa participation, l’armée avait de toute manière déjà lancé une réflexion sur le renouvellement de ses unités de production de chaleur.

Réaménagement de la chaussée

En cas d’aval du Législatif, les premiers travaux pourraient être lancés dès le mois de novembre et durer jusqu’au début de l’année 2024, entraînant forcément des difficultés de trafic sur cet important axe de transit. Dans un second temps, le dossier pourrait entraîner un réaménagement de la chaussée avec un rétrécissement aux limites minimales pour les transports exceptionnels. Les trottoirs seraient alors élargis et ouverts à tout type de mobilité douce.

Ce préavis va aussi dans le sens d’un Plan climat communal. En octobre dernier, le PLR Cédric Moullet avait déposé un postulat allant dans ce sens. Tout en mentionnant attendre le plan du Canton, la Municipalité y répond en même temps qu’elle publie ce préavis et liste encore toute une série de mesures en cours de réalisation pour abandonner les énergies fossiles d’ici à 2050.