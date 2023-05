Conseil communal – Payerne tarde à agir contre la précarité menstruelle Au lieu d’être renvoyé à l’étude de la Municipalité, un postulat sur le sujet passera d’abord par une commission. Sébastien Galliker

Le postulat demandait notamment l’installation de distributeurs de protections hygiéniques dans les bâtiments communaux, comme ici l’Hôtel de Ville. JEAN-PAUL GUINNARD

Installer des distributeurs de protections hygiéniques gratuites dans les bâtiments communaux et prévoir des actions de sensibilisation contre la précarité menstruelle. Tel était le souhait d’un postulat intitulé «plan de lutte contre la précarité menstruelle» et déposé par Catarina Pina, cheffe du groupe Parti socialiste et indépendants de Payerne (PSIP), mercredi au terme d’une séance express du Conseil communal. Mais après avoir facilement validé un changement de conduite d’eau potable et un renouvellement de matériel de voirie, le Législatif a décidé de faire patienter la demande.

«Le tabou des règles existe encore et sa charge économique n’est pas négligeable pour les femmes.» Catarina Pina, conseillère communale PSIP

«Le tabou des règles existe encore et sa charge économique n’est pas négligeable pour les femmes. Son coût a été estimé à 4500 francs par une étude de la RTS», mentionnait l’élue PSIP, avant de rappeler que diverses mesures ont déjà parfois cours dans les écoles.

Cibler les précaires

La demande n’est toutefois pas allée de soi pour la droite du parlement local. «Pour éviter de doublonner, existe-t-il déjà des politiques publiques en la matière? Et si on parle de précarité, ne faudrait-il pas cibler les personnes en situation de précarité, par exemple par le biais des Cartons du cœur?» questionnait Lionel Voinçon (PLR). Quant à Michael Marguet (UDC), il s’inquiétait de savoir où s’arrêter: «Doit-on distribuer du déo pour les personnes qui l’oublient?»

«Si on parle de précarité, ne faudrait-il pas cibler les personnes en situation de précarité, par exemple par le biais des Cartons du cœur?» Lionel Voinçon, conseiller communal PLR

Face à un débat animé et semblant s’enliser après plusieurs interventions, Jean-Jacques Guisolan, chef de groupe PLR ad interim, a proposé de renvoyer l’étude de ce postulat à une commission, plutôt que directement à la Municipalité. Une démarche soutenue par suffisamment d’élus. La commission devra ainsi débattre de la question et préaviser le postulat, qui reviendra en discussion devant le Législatif. Le Conseil communal tranchera alors entre renvoyer l’affaire à l’étude de la Municipalité ou la classer sans suite.

