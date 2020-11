Politique communale – Payerne veut aussi faire croître la qualité de vie de ses habitants À l’heure du bilan de la législature, la Municipalité s’autocongratule malgré un budget 2021 teinté de rouge. Frédéric Ravussin

Depuis sa réouverture au public le 5 juillet, l’abbatiale de Payerne a attiré 14’000 visiteurs dans le bourg broyard. JEAN-PAUL GUINNARD

Dans huit mois, Payerne comme l’ensemble des communes vaudoises entrera dans une nouvelle ère politique de cinq ans. Avec peut-être, sans doute, de nouvelles têtes au sein de sa Municipalité. Car mis à part le syndic socialiste Eric Küng qui a d’ores et déjà fait part de son intention de briguer un nouveau mandat, aucun des quatre élus PLR n’a révélé ses envies pour la suite. Si à 240 jours de la fin de la législature, tout n’est évidemment pas encore gravé dans le marbre, l’équipe actuellement en place a toutefois déjà tiré son bilan d’exercice, se basant sur le programme qu’elle avait présenté voilà quatre ans à la population et au Conseil communal. «Il était ambitieux et on se rend compte aujourd’hui que les engagements pris ont été en très grande partie tenus», se réjouit Eric Küng.

Ainsi, Payerne a consenti depuis juillet 2016 pour 36,8 millions d’investissement dont les faits les plus saillants sont la mise en œuvre de l’aéropôle et le spectaculaire réaménagement de l’abbatiale et de ses abords immédiats. En plus d’engager les 10,4 millions de recettes encaissées durant la période, le bourg broyard a pu les financer en grande partie par sa marge d’autofinancement. «Notre dette bancaire n’a augmenté que de 6 millions. Elle est aujourd’hui légèrement inférieure à 1000 francs par habitant», précise le municipal PLR des finances, Edouard Noverraz.

«Nous sommes conscients que nous manquons encore d’espaces verts et que nous devons aussi améliorer les accès mobilité douce à notre cité.» Eric Küng, syndic socialiste de Payerne

En septembre 2018, Payerne a célébré son 10’000e habitant, entrant de fait dans le cercle des villes suisses. Constatant cette courbe croissante – aujourd’hui les Payernois sont au nombre de 10’400 –, l’Exécutif s’était aussi fixé des objectifs en termes d’amélioration qualitative de vie. «À ce titre, nous sommes conscients que nous manquons encore d’espaces verts et que nous devons aussi améliorer les accès mobilité douce à notre cité», concède le syndic.

Urbanisme freiné

Municipal en charge de l’Aménagement du territoire, André Bersier cite la prochaine requalification du secteur de la Maison de paroisse pour caractériser le développement urbanistique harmonieux qui est recherché. Mais force est de constater que de ce point de vue-là, plusieurs projets semblent faire du sur-place. «Nous avons dû faire des choix et il est vrai que le bâtiment aéroportuaire et l’abbatiale ont pesé sur l’aspect financier», concède Edouard Noverraz.

Reste que le Canton, ses exigences et ses méandres administratifs ne facilitent pas toujours l’avancement des projets. À titre d’exemple, les Payernois attendent toujours avec impatience la création d’une zone sportive. «Le site retenu est en surface d’assolement, bien qu’il soit pollué. Nous l’avons signalé à l’État, mais il n’a toujours pas été réaffecté», souligne André Bersier.