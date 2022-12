Qualité de vie au centre-ville – Payerne veut remodeler ses rues commerçantes La Municipalité va s’atteler à la requalification de la Grand-Rue et de la rue de Lausanne. Voilà vingt-cinq ans que ce dossier sensible attend. Sébastien Galliker

Aux abords de l’abbatiale de Payerne, la Grand-Rue (ici à gauche) et la rue de Lausanne sont les deux principales artères commerçantes du centre-ville. JEAN-PAUL GUINNARD

En 1997, la mise en place d’une nouvelle politique de stationnement à Payerne et ses macarons payants devaient correspondre à un prochain réaménagement de la Grand-Rue et la rue de Lausanne. Plus de vingt-cinq ans plus tard, le projet pourrait enfin aboutir. Par le biais d’un préavis validé le 14 décembre dernier, la Municipalité sollicite un crédit de 299’900 francs pour financer l’organisation d’un mandat d’études parallèles (MEP) concernant les espaces publics des deux principales artères commerçantes du centre-ville.