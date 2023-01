1,4 milliard d’habitants – Pays le plus peuplé du monde, l’Inde maintient un grand flou démographique La population indienne dépassera celle de la Chine cette année. Mais le gouvernement refuse d’actualiser le recensement, laissant des millions de gens sans protection sociale. Emmanuel Derville - New Dehli

Faute de recensement depuis 2011, des pans entiers de la population se retrouvent par exemple privés d’aide alimentaire. Manjunath KIRAN/AFP

La Chine, pays le plus peuplé du monde? Ce ne sera bientôt plus le cas. Cette année, l’Inde dépassera son voisin et ses 1,4 milliard d’âmes selon l’ONU. Les estimations donnent le vertige. Au recensement de 2011, le géant d’Asie du Sud comptait 1,2 milliard d’habitants. Dix ans après, sa population a augmenté de 200 millions d’après la Banque mondiale.