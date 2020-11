Politique – PDC et PBD bernois pour la création d’un parti du centre Les membres du PDC et ceux du PBD bernois ont été interrogés sur leur volonté de fusionner et de créer une nouvelle formation. Le résultat du vote a été dévoilé mercredi soir.

Le oui atteint 94,7% au PBD et 92,6% au PDC. Photo d’illustration/Keystone

Les sections bernoises du PDC et du PBD sont les premières en Suisse à franchir le pas: les délégués des deux partis ont décidé mercredi soir lors d’assemblées virtuelles de créer l’année prochaine un nouveau parti dans le canton de Berne intitulé «Le Centre – Die Mitte».

Les délégués ont donc suivi les recommandations du comité directeur du PDC et du Parti bourgeois-démocrate (PBD). Ce nouveau parti destiné à renforcer le centre de l’échiquier politique bernois devrait voir le jour durant le premier trimestre 2021.

Par voie électronique, les membres du PDC et ceux du PBD bernois ont été interrogés sur leur volonté de fusionner et de créer la nouvelle formation. Le résultat du vote a été dévoilé mercredi soir. Le oui atteint 94,7% au PBD et 92,6% au PDC.

Décision fin novembre

Comme l’a rappelé le «Quotidien Jurassien», cette alliance sera plus difficile à mettre en œuvre dans le Jura bernois. Le PBD du Jura bernois et le PDC du Jura-Sud ont en effet des visions opposées sur la Question jurassienne et sur l’appartenance cantonale de la Ville de Moutier (BE).

Au niveau national, les deux formations souhaitent également réunir leurs forces et former un nouveau parti du centre. Une décision sera prise le 28 novembre quand les délégués du PDC devront confirmer leur volonté de fusionner avec le PBD et de changer de nom pour devenir Le Centre.

ATS/NXP