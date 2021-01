De l’acoustique pour l’hiver – Pegasus touche du bois «Giga» comme l’on dit en Suisse alémanique, le groupe biennois met en boîte un «Best Of» débranché de sa musique sans écharde. Portrait, avec son chanteur, de l’un des rares mammouths nés en Suisse. Francois Barras

Les quatre de Pegasus étaient des amis de quartier avant d’animer en musiciens les rues de Bienne. Noah Veraguth (assis au centre) a pris le micro par accident, quand les autres ont mué. DR

Neuf heures du matin dans le hall vide de l’hôtel, Noah Veraguth porte sa machine à espresso sous le bras. On s’attendait à l’étui d’une guitare sèche, plus logique alors que le chanteur de Pegasus est à Lausanne pour parler d’un disque acoustique, mais c’est bien une fabrique à caoua portative que le musicien trimbale partout. «Un bon café, le matin, essentiel», sourit-il dans un français aux épaisses teintes germanophones. Il revient tout juste d’une radio locale où il a dégoupillé aux matines un extrait de cet album. C’est dit: Noah Veraguth est bosseur, lève-tôt, raisonnablement excentrique, caféinomane et sympathique.

«Je suis timide», prévient pourtant le Biennois de 33 ans. Sa dégaine de zébulon en costard fait partie de son image depuis quinze ans parce qu’il fallait bien trouver un look, tout comme il est devenu chanteur par accident. «Parce que, de tous les autres membres de Pegasus, j’étais le seul dont la voix ne muait pas.» Avec son timbre haut et puissant, son vague air de Laurent Voulzy et son groupe au nom de hard progressif, Noah Veraguth s’est peu à peu installé dans le paysage musical romand, quand bien même Pegasus a connu un destin fulgurant outre-Sarine: il est l’un des très rares groupes pop made in Switzerland à avoir franchi plusieurs fois la barre des 100’000 unités vendues par disque. Il en affiche cinq au compteur, six avec cet «Unplugged» sorti le 15 janvier dernier.

«On l’avait fini depuis longtemps, raconte Veraguth. L’idée de faire un «Best Of» acoustique datait d’avant la crise, ce n’est pas l’immobilisation de la pandémie qui nous a orienté vers ce format. On a toujours eu des productions assez electro, dynamiques. L’acoustique est un challenge pas trop difficile dans la mesure où nos chansons sont toujours composées sur un piano ou une guitare.» Une formule bien maîtrisée, propre en ordre, FM sans se cacher, faite pour les stades – si bien que Pegasus joua dans celui de Berne dès 2008, en première partie de Coldplay, l’une de ses références internationales. Ses chansons ont aussi conquis les oreilles du Comité olympique, «Skyline» devenant l’hymne officiel de l’équipe nationale en 2012, pour les JO de Londres. En mai, si tout va mieux, Pegasus devrait avoir l’honneur de rouvrir le Hallenstadion zurichois, en format réduit de 4000 places tout de même. «Le double de ce qu’on fait en Suisse alémanique», évalue le chanteur. Mais bon, rien n’est certain actuellement…»

Tout nu mais pas trop

«Unplugged» sort donc en entremet pour les fans du groupe, qui y retrouveront ses envolées mélodiques moins sa carrosserie synthétique – mais la plupart des morceaux compensent par de généreux shoots de cordes et de claviers, loin des classiques dénudés du genre que cite le chanteur, les MTV Unplugged d’Eric Clapton et de Nirvana. Comme si Pegasus avait l’emphase chevillée à son ADN, pour user d’un acronyme à la mode sur le powerpoint des communicants.

À ce titre, le musicien n’est jamais loin du commercial, qui décrit son groupe et sa carrière en termes de «marque», «team», «challenge», «niche» et autre «positionnement». Peut-être la condition du succès en Suisse et de sa pérennité pour le quartette, bien qu’il fût au sommet il y a dix ans, avant que la folk pop gonflée aux stéroïdes n’abandonne au rap electro la première marche du podium au registre des passions adolescentes. «On devient un peu plus adulte, notre public aussi», analyse Veraguth au sujet du disque. Pour séduire et durer, Pegasus a essayé bien des chemins – celui tout en bois vaut bien la glace d’Art On Ice, que Pegasus a animé tout comme l’ami Bastian Baker, son pendant romand. Le Biennois en garde le souvenir d’une expérience intéressante, «où le groupe n’est pas au premier rang et n’attire plus toute l’attention». Définitivement poli, comme sa musique. Finalement, peut-être que le costard de son look de scène n’est pas qu’accessoire: majordome souriant de Pegasus, Noah Veraguth n’a pas fini de servir la Suisse et alentours en mélodies aimables et bien mises.