Justice vaudoise – Peine confirmée pour le septuagénaire bousculeur de policier Denis Lambelet a été reconnu coupable de violence contre les autorités, en marge d’une manifestation à Lausanne l’été dernier. Son amende passe de 10’000 à 6000 francs. Laurent Antonoff

Denis Lambelet est reconnu coupable de refus d’aide ou de renseignements, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Son amende passe toutefois de 10’000 à 6000 francs. Photo Patrick Martin/24 Heures VQH

Il n’aura pas convaincu la justice une seconde fois. Le Vaudois de 78 ans, condamné en première instance pour avoir fait vaciller un policier en faction sur la place de la Riponne l’été dernier, vient de voir sa peine confirmée en appel par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Pour le juge unique, devant lequel Denis Lambelet a comparu mardi dernier, le prévenu est bel et bien coupable de refus d’aide ou de renseignements, pour avoir refusé de décliner son identité, et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.